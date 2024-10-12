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Расписание матчей
Лига наций
Литва - Косово
Литва - Косово: обзор матча 12 октября 2024
Литва
12.10.2024, суббота, 16:00
Лига наций, группа C2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Косово
84'
П. Голубицкас
20'
Э. Жегрова
65'
Э. Красники
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Косово
88'
Замена
М. Яшари
️️️️
М. Рашица
88'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
А. Ррахмани
86'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
ГОЛ! 1:2!
П. Голубицкас
Пас отдал
Г. Паулаускас
84'
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
А. Должников
77'
75'
Замена
И. Красники
️️️️
В. Бериша
65'
ГОЛ! 0:2!
Э. Красники
Пас отдал
М. Рашица
Замена
П. Голубицкас
️️️️
М. Воробьевас
59'
Замена
Ф. Черных
️️️️
Ю. Ласицкас
59'
59'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Д. Ррудхани
59'
Замена
Э. Красники
️️️️
Ф. Муслия
Желтая карточка
А. Тутишкинас
53'
51'
Желтая карточка
Л. Деллова
45'
+2
Желтая карточка
Д. Ррудхани
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
Ф. Муслия
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К)
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
10
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Косово
16
Амир Сайпи
ВР
13
Амир Ррахмани
(К)
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
22
Анди Хоти
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
10
Эмир Сахити
ЛВ
17
Эрмал Красники
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Eliot Bujupi
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Гертмонас
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
5
Казуколовас
17
Сирвис
6
Воробьевас
15
Гинейтис
14
Сливка
7
Должников
10
Кучис
3-4-2-1
16
Сайпи
15
Войвода
5
Деллова
13
Ррахмани
6
Реджбечай
14
Бериша
8
Муслия
21
Ррудхани
7
Рашица
10
Жегрова
9
Ррахмани
6
Воробьевас
22
Голубицкас
22
Голубицкас
6
Воробьевас
13
Ласицкас
10
Черных
10
Черных
13
Ласицкас
7
Должников
9
Паулаускас
9
Паулаускас
7
Должников
14
Бериша
4
Красники
4
Красники
14
Бериша
21
Ррудхани
2
Хадергьонай
2
Хадергьонай
21
Ррудхани
7
Рашица
22
Яшари
22
Яшари
7
Рашица
8
Муслия
17
Красники
17
Красники
8
Муслия
9
Ррахмани
11
Аслани
11
Аслани
9
Ррахмани
Остались в запасе
Литва
Косово
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
20
Титас Милашюс
ЛВ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
22
Анди Хоти
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
10
Эмир Сахити
ЛВ
18
Eliot Bujupi
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
20
Титас Милашюс
ЛВ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
22
Анди Хоти
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
10
Эмир Сахити
ЛВ
18
Eliot Bujupi
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Литва - Косово
2
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
466
426
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
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