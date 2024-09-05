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Расписание матчей
Лига наций
Эстония - Словакия
Эстония - Словакия: обзор матча 05 сентября 2024
Эстония
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа C1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
70'
Т. Суслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Словакия
90'
+5
Желтая карточка
М. Дубравка
90'
+5
Желтая карточка
Д. Ганцко
90'
+2
Замена
Н. Гьембер
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
Р. Роберт Шеин
90'
87'
Желтая карточка
Д. Вавро
83'
Замена
М. Беро
️️️️
Л. Бенеш
83'
Замена
Т. Риго
️️️️
О. Дуда
Замена
I. Yakovlev
️️️️
М. Миллер
78'
70'
ГОЛ! 0:1!
Т. Суслов
Замена
К. Палумец
️️️️
М. Айнсалу
69'
65'
Замена
Д. Вавро
️️️️
А. Оберт
65'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Боженик
55'
Желтая карточка
Р. Боженик
Желтая карточка
А. Тамм
38'
28'
Желтая карточка
А. Оберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
18
Карол Метс
(К)
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
(К)
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
8
Данил Кураксин
ЛВ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
3-5-1-1
1
Хейн
19
Лиландер
19
16
Тамм
5
Шеин
23
Синявский
15
Саппинен
18
Метс
11
Айнсалу
17
Миллер
21
Тамм
4-2-2-2
1
Дубравка
2
Пекарик
21
Оберт
16
Ганцко
14
Шкриньяр
22
Лоботка
10
Бенеш
8
Дуда
17
Гараслин
9
Боженик
10
Суслов
11
Айнсалу
10
Палумец
10
Палумец
11
Айнсалу
17
Миллер
9
9
17
Миллер
2
Пекарик
6
Гьембер
6
Гьембер
2
Пекарик
21
Оберт
3
Вавро
3
Вавро
21
Оберт
8
Дуда
19
Риго
19
Риго
8
Дуда
10
Бенеш
21
Беро
21
Беро
10
Бенеш
9
Боженик
15
Стрелец
15
Стрелец
9
Боженик
Остались в запасе
Эстония
Словакия
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Томас Хаберли
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Эстония - Словакия
2
5
Всего ударов по воротам
6
25
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
365
575
Сейвы
5
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
11
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
A. Le Coq Arena, Tallinn
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