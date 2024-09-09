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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Австрия
Норвегия - Австрия: обзор матча 09 сентября 2024
Норвегия
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B3, 2 тур
2 : 1
Завершен
Австрия
9'
Ф. Майре
80'
Э. Холанд
37'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Австрия
Замена
С. Лангас
️️️️
А. Серлот
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Й. Гундерсен
80'
78'
Замена
К. Штегер
️️️️
П. Виммер
78'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Р. Шмид
68'
Замена
М. Зайдль
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Эдегор
67'
57'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
Ф. Мвене
Замена
М. Торсбю
️️️️
П. Берг
46'
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Майре
46'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Забитцер
Пас отдал
П. Виммер
Замена
Й. Гундерсен
️️️️
А. Ханше-Ольсен
28'
24'
Желтая карточка
Ф. Мвене
ГОЛ! 1:0!
Ф. Майре
Пас отдал
А. Серлот
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
8
Сандер Берге
ОП
18
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К)
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
(К)
ЦП
18
Романо Шмид
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Норвегия
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
15
Сондре Лангас
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
23
Кевин Штегер
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нюланд
5
Вольфе
4
Эстигард
21
Ханше-Ольсен
14
Рюэрсон
6
Берг
8
Берге
18
Майре
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
3-4-3
13
Пенц
16
Мвене
15
Линхарт
5
Пош
20
Лаймер
6
Зайвальд
9
Забитцер
22
Прасс
21
Виммер
10
Баумгартнер
18
Шмид
21
Ханше-Ольсен
15
Гундерсен
15
Гундерсен
21
Ханше-Ольсен
7
Серлот
15
Лангас
15
Лангас
7
Серлот
6
Берг
2
Торсбю
2
Торсбю
6
Берг
10
Эдегор
18
Торстведт
18
Торстведт
10
Эдегор
18
Майре
20
Нуса
20
Нуса
18
Майре
16
Мвене
14
Кверфельд
14
Кверфельд
16
Мвене
21
Виммер
23
Штегер
23
Штегер
21
Виммер
10
Баумгартнер
22
Зайдль
22
Зайдль
10
Баумгартнер
18
Шмид
7
Арнаутович
7
Арнаутович
18
Шмид
Остались в запасе
Норвегия
Австрия
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Никлас Хедл
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Норвегия - Австрия
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Количество передач
411
528
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Уллеваал
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