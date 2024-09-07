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Расписание матчей
Лига наций
Украина - Албания
Украина - Албания: обзор матча 07 сентября 2024
Украина
07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа B1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Албания
49'
Е. Конопля
54'
А. Исмайли
66'
Я. Асани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Албания
90'
Желтая карточка
Т. Стракоша
Замена
А. Зинченко
️️️️
В. Цыганков
81'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
В. Бражко
81'
77'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Н. Байрами
73'
Замена
М. Бериша
️️️️
К. Лячи
Замена
В. Ванат
️️️️
Н. Шапаренко
72'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
В. Кабаев
72'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Г. Судаков
72'
68'
Желтая карточка
Я. Асани
66'
ГОЛ! 1:2!
Я. Асани
Пас отдал
Р. Манай
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Исмайли
ГОЛ! 1:0!
Е. Конопля
Пас отдал
В. Миколенко
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
(К)
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Владислав Кабаев
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
(К)
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Албания
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
22
Матвиенко
13
Забарный
2
Конопля
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Судаков
11
Кабаев
15
Цыганков
9
Яремчук
4-1-2-2-1
1
Стракоша
4
Хюсай
18
Исмайли
15
Кумбула
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Асани
10
Байрами
7
Манай
15
Цыганков
17
Зинченко
17
Зинченко
15
Цыганков
11
Кабаев
17
Пихаленок
17
Пихаленок
11
Кабаев
6
Бражко
8
Малиновский
8
Малиновский
6
Бражко
8
Судаков
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Судаков
10
Шапаренко
17
Ванат
17
Ванат
10
Шапаренко
14
Лячи
16
Бериша
16
Бериша
14
Лячи
10
Байрами
21
Ходжа
21
Ходжа
10
Байрами
Остались в запасе
Украина
Албания
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Украина - Албания
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
484
344
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Дженерали Арена
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