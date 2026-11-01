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Торпедо - Текстильщик
Торпедо - Текстильщик: обзор матча 03 октября 1992
Торпедо
03.10.1992, суббота, 00:00
Чемпионат России. Финальный этап, группа B, 7 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - Текстильщик
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0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Текстильщик
Чемпионат России, 34 тур
Балтика
4 : 1
03.11.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 33 тур
Текстильщик
0 : 2
25.10.1996
Алания
Чемпионат России, 32 тур
Жемчужина
1 : 1
19.10.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 31 тур
Текстильщик
2 : 0
12.10.1996
Зенит
Чемпионат России, 30 тур
Ростов
2 : 1
02.10.1996
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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