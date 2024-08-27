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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уотфорд - Плимут Аргайл
Уотфорд - Плимут Аргайл: обзор матча 27 августа 2024
Уотфорд
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
17'
М. Райович
72'
М. Райович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Плимут Аргайл
86'
Замена
W. Jenkins Davies
️️️️
Д. Гьяби
Желтая карточка
А. Тиквич
84'
Замена
L. Ramirez-Espain
️️️️
Т. Деле-Баширу
75'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Райович
75'
74'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Бунду
74'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
J. Houghton
ГОЛ! 2:0!
М. Райович
72'
Замена
А. Тиквич
️️️️
Ф. Сьерральта
65'
65'
Замена
Р. Харди
️️️️
М. Соринола
Замена
Р. Вата
️️️️
К. Баа
64'
46'
Замена
L. Gibson
️️️️
Б. Гэллоуэй
45'
+1
Желтая карточка
J. Houghton
Желтая карточка
Т. Деле-Баширу
45'
Желтая карточка
Д. Моррис
41'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Луза
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Райович
Пас отдал
Р. Портеус
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
12
Кен Сема
(К)
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Плимут Аргайл
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Jordan Houghton
(К)
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Уотфорд
41
Элфи Марриот
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
52
Leo Ramirez-Espain
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
11
Рокко Вата
АП
20
Мамаду Думбия
ЦФ
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
32
William Jenkins Davies
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
4-4-2
31
Бонд
3
Моррис
22
Сьерральта
5
Портеус
2
Эндрюс
12
Сема
20
Деле-Баширу
10
Инс
26
Луза
9
Райович
14
Баа
4-3-1-2
32
Гримшоу
29
Соринола
26
Сюч
5
Плегесуэло
3
Огбета
23
Райт
24
Гьяби
4
7
Бунду
21
Обафеми
22
Гэллоуэй
22
Сьерральта
4
Тиквич
4
Тиквич
22
Сьерральта
26
Луза
39
Кайембе
39
Кайембе
26
Луза
20
Деле-Баширу
52
52
20
Деле-Баширу
14
Баа
11
Вата
11
Вата
14
Баа
9
Райович
20
Думбия
20
Думбия
9
Райович
4
4
Рэнделл
4
Рэнделл
4
24
Гьяби
32
32
24
Гьяби
7
Бунду
22
Сиссоко
22
Сиссоко
7
Бунду
29
Соринола
39
Харди
39
Харди
29
Соринола
22
Гэллоуэй
19
19
22
Гэллоуэй
Остались в запасе
Уотфорд
Плимут Аргайл
41
Элфи Марриот
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Том Клеверли
23
Конор Азар
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
Остались в запасе
41
Элфи Марриот
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
Главный тренер
Том Клеверли
Статистика матча Уотфорд - Плимут Аргайл
3
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
8
Офсайды
2
3
Количество передач
483
515
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
- : -
05.12.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
0 : 0
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
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