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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Версаль - Сошо
Версаль - Сошо: обзор матча 08 ноября 2024
Версаль
08.11.2024, пятница, 21:30
Франция. Третья лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сошо
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Версаль - Сошо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Сошо
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Новости команд
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Версаль
Сошо
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
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