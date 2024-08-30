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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Руан - Орлеан
Руан - Орлеан: обзор матча 30 августа 2024
Руан
30.08.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Орлеан
Матч
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Коэффициенты
Статистика матча Руан - Орлеан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Руан
Франция. Третья лига, 14 тур
Руан
- : -
05.12.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 13 тур
Флери
1 : 0
21.11.2026
Руан
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Париж 13
3 : 1
17.10.2026
Руан
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Орлеан
Франция. Третья лига, 14 тур
Обань
- : -
05.12.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
1 : 0
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
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Руан
Орлеан
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
2024.02.09 01:12
2
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
2024.02.08 10:43
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
2024.02.09 01:12
2
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
2024.02.08 10:43
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2
2019.02.27 07:11
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