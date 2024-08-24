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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Бур-ан-Бресс - Булонь
Бур-ан-Бресс - Булонь: обзор матча 24 августа 2024
Бур-ан-Бресс
24.08.2024, суббота, 18:00
Франция. Третья лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Булонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бур-ан-Бресс - Булонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Булонь
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
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2016.08.25 08:56
Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0
2020.01.05 01:34
1
Победа над «Бур-ан-Брессом» стала для «Марселя» крупнейшей за последние 70 лет
2018.02.07 01:43
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2018.02.06 22:16
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2021.03.09 08:31
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2016.01.21 01:07
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