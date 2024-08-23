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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Ле-Ман - Вильфранш
Ле-Ман - Вильфранш: обзор матча 23 августа 2024
Ле-Ман
23.08.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вильфранш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ле-Ман - Вильфранш
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Вильфранш
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Вильфранш
2 : 1
17.10.2026
Канн
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
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