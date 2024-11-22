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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Гренобль
Труа - Гренобль: обзор матча 22 ноября 2024
Труа
22.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 14 тур
0 : 0
Завершен
Гренобль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Гренобль
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Х. Шавалерен
80'
75'
Замена
A. Kerouedan
️️️️
Л. Жозеф
75'
Замена
Т. Валь
️️️️
S. Touray
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
Р. Саид
72'
Замена
К. Донг
️️️️
J. Assoumou
65'
56'
Желтая карточка
А. Менди
Желтая карточка
М. Диас
51'
Желтая карточка
У. Мендес
29'
27'
Желтая карточка
A. Jabbari
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
10
Юссуф М'Чангама
(К)
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
(К)
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Труа
19
Тьерно Бальде
ПЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
7
Кильян Донг
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Гренобль
1
Maxime Pattier
ВР
11
Мамади Бангре
ЛВ
11
Alan Kerouedan
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Nesta Zahui
ЦФ
4-1-3-2
16
Леметр
14
Бура
4
Диас
5
17
Мендес
7
Шавалерен
10
М'Чангама
22
Ириэ
5
Аделин
15
19
Саид
4-1-5
16
Аллен
18
Дело
4
Диарра
24
Муйоколо
29
Менди
6
22
99
5
21
75
Жозеф
15
7
Донг
7
Донг
15
7
Шавалерен
12
де Превилль
12
де Превилль
7
Шавалерен
19
Саид
14
Ба
14
Ба
19
Саид
75
Жозеф
11
11
75
Жозеф
22
25
Валь
25
Валь
22
Остались в запасе
Труа
Гренобль
19
Тьерно Бальде
ПЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Maxime Pattier
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Мамади Бангре
ЛВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Nesta Zahui
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
19
Тьерно Бальде
ПЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Мамади Бангре
ЛВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Nesta Zahui
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Труа - Гренобль
2
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
6
Офсайды
5
3
Количество передач
383
602
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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