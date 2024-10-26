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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Труа
Кан - Труа: обзор матча 26 октября 2024
Кан
26.10.2024, суббота, 15:00
Франция. Лига 2, 10 тур
0 : 1
Завершен
Труа
45+4'
Р. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Труа
85'
Желтая карточка
Р. Рипар
Замена
D. Bolumbu
️️️️
Q. Lecoeuche
83'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Т. Гомис
82'
82'
Замена
И. Бура
️️️️
М. Аделин
79'
Красная карточка
P. Gozzi Iweru
76'
Замена
Ж. Нонге
️️️️
Ю. М'Чангама
Замена
К. Кулибали
️️️️
N. Lebreton
74'
71'
Замена
J. Assoumou
️️️️
Р. Саид
71'
Замена
С. Ириэ
️️️️
К. Донг
Замена
B. Brahimi
️️️️
L. Rajot
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Саид
Пас отдал
Ю. М'Чангама
Желтая карточка
L. Rajot
45'
+2
Желтая карточка
Р. Томас
39'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
E. Ntim
30'
10'
Желтая карточка
М. Аделин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Труа
16
Николя Леметр
ВР
6
Адриен Монфрей
(К)
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
7
Кильян Донг
АП
20
Рено Рипар
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
12
Ryan Fage
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
2-4-4
1
Мандре
29
Томас
77
20
91
61
5
13
4
19
Менди
27
Гомис
4-3-2-1
16
Леметр
17
Мендес
4
Диас
5
6
Монфрей
10
М'Чангама
42
5
Аделин
20
Рипар
7
Донг
19
Саид
13
3
3
13
91
27
Кьереме
27
Кьереме
91
5
10
10
5
27
Гомис
8
8
27
Гомис
20
17
Кулибали
17
Кулибали
20
5
Аделин
14
Бура
14
Бура
5
Аделин
10
М'Чангама
7
Нонге
7
Нонге
10
М'Чангама
7
Донг
22
Ириэ
22
Ириэ
7
Донг
19
Саид
15
15
19
Саид
Остались в запасе
Кан
Труа
16
Яннис Клементия
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
12
Ryan Fage
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
Остались в запасе
12
Ryan Fage
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Кан - Труа
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
569
306
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
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