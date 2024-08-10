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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Коламбус - Канзаc Сити
Коламбус - Канзаc Сити: обзор матча 10 августа 2024
Коламбус
10.08.2024, суббота, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Канзаc Сити
44'
Д. Росси
57'
Д. Росси
77'
Д. Джонс
79'
Д. Шамбос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Канзаc Сити
80'
Замена
A. Vargas
️️️️
Э. Томми
80'
Замена
K. Shelton
️️️️
K. Pierre
ГОЛ! 4:0!
Д. Шамбос
79'
ГОЛ! 3:0!
Д. Джонс
Пас отдал
Д. Рассел-Роу
77'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Д. Росси
76'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Арфстен
76'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
К. Рамирес
67'
Замена
А. Мэцан
️️️️
К. Эрнандес
67'
67'
Замена
L. Ndenbe
️️️️
Т. Лайбольд
Замена
Е. Чеберко
️️️️
М. Амундсен
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
57'
56'
Замена
W. Agada
️️️️
Д. Расселл
56'
Замена
S. Afrifa
️️️️
Д. Шаллой
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
К. Эрнандес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
3
Дани Росеро
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
(К)
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
29
Cole Mrowka
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
23
Александру Мэцан
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Канзаc Сити
36
Ryan Schewe
ВР
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
98
Sebastian Cruz
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
70
Alenis Vargas
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
3-1-2-1-3
1
31
Морейра
4
Камачо
23
Фарси
18
Амундсен
25
Завадски
6
9
Росси
9
Эрнандес
21
Рамирес
17
Арфстен
3-4-4
2
3
Росеро
6
Володер
8
Дэвис
54
77
Расселл
27
Томми
14
Лайбольд
20
Шаллой
9
Пулидо
1
18
Амундсен
23
Чеберко
23
Чеберко
18
Амундсен
17
Арфстен
24
Джонс
24
Джонс
17
Арфстен
21
Рамирес
7
Шамбос
7
Шамбос
21
Рамирес
9
Эрнандес
23
Мэцан
23
Мэцан
9
Эрнандес
9
Росси
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Росси
14
Лайбольд
22
22
14
Лайбольд
77
Расселл
22
22
77
Расселл
27
Томми
70
70
27
Томми
2
11
11
2
20
Шаллой
17
17
20
Шаллой
Остались в запасе
Коламбус
Канзаc Сити
28
Патрик Шульте
ВР
29
Cole Mrowka
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
36
Ryan Schewe
ВР
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
98
Sebastian Cruz
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
28
Патрик Шульте
ВР
29
Cole Mrowka
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
Остались в запасе
36
Ryan Schewe
ВР
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
98
Sebastian Cruz
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Коламбус - Канзаc Сити
Всего ударов по воротам
1
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Нарушения
1
0
Офсайды
0
1
Количество передач
119
105
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
1
0
Удары из пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Calderon Perez, Costa Rica
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
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