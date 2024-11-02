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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Кадисия
Аль-Иттифак - Аль-Кадисия: обзор матча 02 ноября 2024
Аль-Иттифак
02.11.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Кадисия
12'
Г. Альварес
45+3'
Х. Киньонес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Кадисия
Желтая карточка
А. Маду
90'
+6
90'
+3
Замена
Х. Асири
️️️️
П. Обамеянг
90'
+3
Замена
A. Al-Othman
️️️️
К. Пуэртас
Замена
С. Фофана
️️️️
А. Медран
86'
Желтая карточка
А. Аль-Малки
85'
79'
Желтая карточка
Х. Киньонес
Замена
А. Радиф
️️️️
М. Дембеле
77'
75'
Желтая карточка
Г. Альварес
73'
Замена
А. Абдулла Азази
️️️️
М. Абулшамат
66'
Замена
М. Касем
️️️️
Т. Аль-Аммар
Замена
Ж. Кошта
️️️️
М. Аль-Олаян
62'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Х. Киньонес
Пас отдал
М. Абулшамат
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Альварес
Пас отдал
Н. Нандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
29
Majed Dawran
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
3-2-3-2
1
Родак
87
37
Хинди
3
Маду
61
Аль-Отаиб
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
88
Аль-Малки
10
Медран
9
Экамби
9
Дембеле
4-1-3-2
1
Кастелс
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
4
Такри
6
Фернандес
7
Аль-Аммар
8
Нандес
21
Пуэртас
33
Киньонес
7
Обамеянг
10
Медран
42
Фофана
42
Фофана
10
Медран
46
Аль-Алива
46
Аль-Алива
33
Аль-Олаян
67
Кошта
67
Кошта
33
Аль-Олаян
9
Дембеле
21
Радиф
21
Радиф
9
Дембеле
7
Аль-Аммар
24
Касем
24
Касем
7
Аль-Аммар
2
Абулшамат
11
Азази
11
Азази
2
Абулшамат
7
Обамеянг
19
Асири
19
Асири
7
Обамеянг
21
Пуэртас
9
9
21
Пуэртас
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Кадисия
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
11
Витиньо
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
11
Витиньо
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Кадисия
3
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
395
515
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Dammam
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