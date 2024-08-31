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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Вильц - Дюделанж
Вильц - Дюделанж: обзор матча 31 августа 2024
Вильц
31.08.2024, суббота, 18:00
Люксембург. Национальный дивизион, 5 тур
0 : 4
Завершен
Дюделанж
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Вильц - Дюделанж
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильц
Люксембург. Национальный дивизион, Переходные матчи
Мамер
0 : 0
31.05.2026
Вильц
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Вильц
2 : 2
25.05.2025
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Роданж
4 : 2
18.05.2025
Вильц
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Вильц
0 : 4
10.05.2025
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Виктория Роспорт
1 : 1
04.05.2025
Вильц
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
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Вильц
Дюделанж
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
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