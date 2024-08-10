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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Фола - Дифферданж
Фола - Дифферданж: обзор матча 10 августа 2024
Фола
10.08.2024, суббота, 19:00
Люксембург. Национальный дивизион, 2 тур
0 : 5
Завершен
Дифферданж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фола - Дифферданж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
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Дифферданж
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:40
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
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2015.07.16 00:17
12
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга
2015.07.16 00:17
12
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:40
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