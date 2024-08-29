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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Васл - Дибба Аль-Хисн
Аль-Васл - Дибба Аль-Хисн: обзор матча 29 августа 2024
Аль-Васл
29.08.2024, четверг, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Дибба Аль-Хисн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Васл - Дибба Аль-Хисн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 2
20.05.2025
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба Аль-Хисн
0 : 2
12.05.2025
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
03.05.2025
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Дибба Аль-Хисн
0 : 1
22.04.2025
Аль-Наср
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Аль-Васл
Дибба Аль-Хисн
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
28 сентября
1
Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб
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28 сентября
1
Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб
1 марта
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из ОАЭ
8 февраля
2
«Зениту» предложили бразильского защитника на замену Нино
5 февраля
4
Стала известна позиция ЦСКА по Адриэлсону и Андраде
22 января
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