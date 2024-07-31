Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Манчестер Сити
Барселона - Манчестер Сити: обзор матча 31 июля 2024
Барселона
31.07.2024, среда, 02:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Барселона - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Новости команд
Все
Барселона
Манчестер Сити
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
5
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:41
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 ноября
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
Вчера, 12:56
5
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
Гари Невилл назвал следующий клуб Холанда: «Я абсолютно уверен»
27 ноября
1
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
26 ноября
1
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+