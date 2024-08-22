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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Ланус - ЛДУ
Ланус - ЛДУ: обзор матча 22 августа 2024
Ланус
22.08.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ЛДУ
9'
W. Bou
78'
К. Искьердос
89'
L. Acosta
37'
А. Арсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ланус - ЛДУ
90'
+3
Желтая карточка
L. Estupinan
ГОЛ! 3:1!
L. Acosta
Пас отдал
М. Морено
89'
Замена
J. Torres
️️️️
W. Bou
89'
81'
Желтая карточка
Д. Хулио
ГОЛ! 2:1!
К. Искьердос
Пас отдал
М. Морено
78'
78'
Замена
J. Charcopa
️️️️
J. Quinteros
77'
Желтая карточка
L. Piovi
Желтая карточка
N. Morgantini
73'
Замена
R. Loaiza
️️️️
N. Domínguez
71'
67'
Замена
L. Estupinan
️️️️
Б. Рамирес
Замена
L. Acosta
️️️️
D. Aquino
64'
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Арсе
Желтая карточка
D. Aquino
33'
ГОЛ! 1:0!
W. Bou
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
ЛДУ
1
Гонсало Валье
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
21
L. Piovi
(К)
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
30
L. Alzugaray
ЦФ
33
L. Quinonez
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
15
Raúl Loaiza
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
ЛДУ
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
10
Freddy Mina
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
7
L. Estupinan
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
3-2-2-1-1
26
6
Солер
5
4
33
24
Искьердос
20
11
10
Морено
28
4-2-1-3
1
Валье
4
Аде
30
29
Рамирес
14
21
20
7
Хулио
9
Арсе
33
30
5
15
15
5
20
7
7
20
28
27
27
28
29
Рамирес
7
7
29
Рамирес
14
15
15
14
Остались в запасе
Ланус
ЛДУ
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
9
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
10
Freddy Mina
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
9
Leandro Díaz
ЦФ
Остались в запасе
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
10
Freddy Mina
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Статистика матча Ланус - ЛДУ
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
9
Офсайды
1
2
Количество передач
330
485
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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