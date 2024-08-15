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Расписание матчей
Копа Судамерикана
ЛДУ - Ланус
ЛДУ - Ланус: обзор матча 15 августа 2024
ЛДУ
15.08.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ланус
14'
А. Арсе
23'
G. Perez
45+1'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЛДУ - Ланус
Желтая карточка
F. Mina
90'
+2
85'
Замена
L. Boggio
️️️️
D. Aquino
73'
Замена
L. Acosta
️️️️
E. Salvio
Замена
J. Charcopa
️️️️
J. Quinteros
73'
64'
Желтая карточка
D. Aquino
61'
Замена
M. González
️️️️
N. Domínguez
61'
Замена
J. Torres
️️️️
W. Bou
Замена
М. Ангуло
️️️️
F. Cornejo
57'
46'
Замена
Х. Солер
️️️️
B. Aguirre
Замена
F. Mina
️️️️
L. Alzugaray
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Морено
Пас отдал
D. Aquino
23'
ГОЛ! 1:1!
G. Perez
Пас отдал
N. Domínguez
Желтая карточка
L. Piovi
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Арсе
Пас отдал
J. Quinteros
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛДУ
1
Гонсало Валье
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
7
L. Estupinan
ЦП
21
L. Piovi
(К)
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
33
L. Quinonez
ЦФ
30
L. Alzugaray
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
ЛДУ
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
3-3-1-3
1
Валье
14
3
4
Аде
7
21
20
7
Хулио
9
Арсе
30
33
3-2-2-1-1
26
5
35
24
Искьердос
33
3
20
11
10
Морено
28
20
88
Ангуло
88
Ангуло
20
30
10
10
30
14
15
15
14
35
6
Солер
6
Солер
35
5
8
8
5
20
6
6
20
11
7
7
11
28
27
27
28
Остались в запасе
ЛДУ
Ланус
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
13
Yenkeel Klinger
ЦП
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча ЛДУ - Ланус
2
1
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
8
Нарушения
11
7
Офсайды
1
0
Количество передач
417
220
Сейвы
7
3
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
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