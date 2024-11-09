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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Сабах - Кяпаз
Сабах - Кяпаз: обзор матча 09 ноября 2024
Сабах
09.11.2024, суббота, 18:30
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Кяпаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Сабах - Кяпаз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
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- : -
04.12.2026
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28.11.2026
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Сабах
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08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
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04.11.2026
Сабах
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Шамахы
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06.12.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Туран Товуз
2 : 1
28.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
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Кяпаз
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