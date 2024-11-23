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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Земплин Михаловце
ДАК 1904 - Земплин Михаловце: обзор матча 23 ноября 2024
ДАК 1904
23.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Земплин Михаловце
59'
S. Danko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Земплин Михаловце
88'
Замена
E. Arevalo
️️️️
А. Кизиридис
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Л. Алмаши
81'
Замена
М. Виталис
️️️️
К. Херц
68'
59'
ГОЛ! 0:1!
S. Danko
Пас отдал
А. Кизиридис
Замена
Ж. Бернат
️️️️
L. Bősze
59'
46'
Замена
S. Danko
️️️️
A. Musák
46'
Замена
E. Ikoba
️️️️
U. Adekunle Issa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
55
Artúr Musák
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
66
Martin Bednár
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
27
Милан Виталис
ЦП
23
Жан Бернат
АП
39
Benjamin Száraz
ЦФ
11
Bartol Barišić
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
6
Yushi Shimamura
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
4-3-3
1
Попович
4
Чингер
24
28
23
Ортис
6
Байо
13
24
Херц
25
99
Алмаши
46
Труса
4-4-2
1
12
26
5
13
Тарадуда
4
7
9
55
89
Кизиридис
66
24
Херц
27
Виталис
27
Виталис
24
Херц
13
23
Бернат
23
Бернат
13
99
Алмаши
14
Бэсси
14
Бэсси
99
Алмаши
55
51
51
55
89
Кизиридис
29
29
89
Кизиридис
7
12
12
7
Остались в запасе
ДАК 1904
Земплин Михаловце
1
Leandro Filipe
ВР
39
Benjamin Száraz
ЦФ
11
Bartol Barišić
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
1
Patrik Lukáč
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
6
Yushi Shimamura
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
39
Benjamin Száraz
ЦФ
11
Bartol Barišić
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Lukáč
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
6
Yushi Shimamura
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча ДАК 1904 - Земплин Михаловце
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
394
427
Сейвы
7
1
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
15
15
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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