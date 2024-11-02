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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - Слован
Железьярне Подбрезова - Слован: обзор матча 02 ноября 2024
Железьярне Подбрезова
02.11.2024, суббота, 20:00
Словакия. Найк Лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Слован
51'
А. Йираджанг
67'
Н. Марчелли
76'
Г. Кашия
83'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - Слован
90'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
К. Саввидис
90'
Замена
А. Гайдош
️️️️
Т. Барсегян
Замена
S. Maslej
️️️️
R. Galčík
87'
86'
Замена
К. Байрич
️️️️
М. Войтко
86'
Замена
И. Мецоко
️️️️
Н. Марчелли
83'
ГОЛ! 1:3!
Т. Барсегян
Пас отдал
М. Толич
76'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кашия
Пас отдал
Н. Марчелли
Замена
O. Deml
️️️️
A. Slávik
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Н. Марчелли
Пас отдал
М. Толич
Желтая карточка
К. Кострна
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Йираджанг
51'
46'
Замена
М. Толич
️️️️
Л. Паушек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
18
Alex Markovic
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
(К)
ПЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
15
René Paraj
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
23
Adrián Slávik
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Слован
71
Доминик Такац
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
(К)
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
19
Martin Talakov
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
6
Alex Lajciak
ЦП
21
Samuel Maslej
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
29
Алексей Марош
ЛВ
77
Данил Игнатенко
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Элвис Айзек
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
2-5-3
28
18
24
Кострна
14
13
15
25
24
30
14
Йираджанг
23
3-2-4-1
71
Такац
25
Паушек
4
Вут
4
Кашия
28
Блэкмен
27
Войтко
88
Саввидис
10
Марчелли
20
Мустафич
11
Барсегян
13
Стрелец
23
8
8
23
30
21
21
30
88
Саввидис
77
Игнатенко
77
Игнатенко
88
Саввидис
27
Войтко
12
Байрич
12
Байрич
27
Войтко
11
Барсегян
8
Гайдош
8
Гайдош
11
Барсегян
25
Паушек
10
Толич
10
Толич
25
Паушек
10
Марчелли
93
Мецоко
93
Мецоко
10
Марчелли
Остались в запасе
Железьярне Подбрезова
Слован
5
Mário Mrva
ЦЗ
19
Martin Talakov
ЦП
6
Alex Lajciak
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
29
Алексей Марош
ЛВ
31
Мартин Трновски
ВР
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
5
Mário Mrva
ЦЗ
19
Martin Talakov
ЦП
6
Alex Lajciak
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексей Марош
ЛВ
31
Мартин Трновски
ВР
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Слован
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
333
531
Сейвы
2
9
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
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