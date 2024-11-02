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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Комарно - ДАК 1904
Комарно - ДАК 1904: обзор матча 02 ноября 2024
Комарно
02.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
ДАК 1904
90+8'
М. Труса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комарно - ДАК 1904
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Труса
Вторая желтая
D. Zak
90'
+5
83'
Желтая карточка
П. Ортис
67'
Замена
L. Bősze
️️️️
Л. Алмаши
Замена
J. Pastorek
️️️️
C. Bayemi
67'
Замена
G. Toth
️️️️
J. Sylvestr
67'
65'
Желтая карточка
М. Труса
62'
Желтая карточка
Д. Редзич
Желтая карточка
D. Zak
61'
Замена
N. Tamás
️️️️
Н. Спалек
54'
46'
Замена
М. Байо
️️️️
К. Херц
46'
Замена
Д. Редзич
️️️️
Т. Качараба
36'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
Р. Япи
30'
Желтая карточка
Л. Алмаши
19'
Желтая карточка
M. Tuboly
Желтая карточка
R. Pillár
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комарно
21
Róbert Pillár
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
6
Dan Ožvolda
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
17
Christian Bayemi
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
Комарно
32
Matúš Chropovský
ВР
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
ДАК 1904
90
Attila Németh
ВР
1
Leandro Filipe
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
4-3-4
21
24
8
5
97
Спалек
6
12
17
9
7
1
4-3-3
1
Попович
27
Япи
23
Ортис
33
Качараба
4
Чингер
24
Херц
27
Виталис
68
46
Труса
25
99
Алмаши
17
7
7
17
97
Спалек
22
22
97
Спалек
9
9
9
9
27
Япи
24
24
27
Япи
24
Херц
6
Байо
6
Байо
24
Херц
99
Алмаши
13
13
99
Алмаши
33
Качараба
23
Редзич
23
Редзич
33
Качараба
Остались в запасе
Комарно
ДАК 1904
32
Matúš Chropovský
ВР
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
20
Jozef Špyrka
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
90
Attila Németh
ВР
1
Leandro Filipe
ВР
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
32
Matúš Chropovský
ВР
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
20
Jozef Špyrka
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
Остались в запасе
90
Attila Németh
ВР
1
Leandro Filipe
ВР
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча Комарно - ДАК 1904
2
1
5
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
19
Офсайды
1
1
Количество передач
284
329
Сейвы
4
2
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Peter Ziemba, Slovakia
Стадион:
Stadion KFC Komarno, Komarno
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