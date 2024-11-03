Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - Дукла ББ
Скалица - Дукла ББ: обзор матча 03 ноября 2024
Скалица
03.11.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Дукла ББ
78'
A. Gaži
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Скалица - Дукла ББ
Замена
S. Emmanuel
️️️️
Y. Michael Yao
90'
+2
88'
Замена
A. Hanes
️️️️
T. Malec
88'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
L. Migaľa
85'
Желтая карточка
M. Rymarenko
ГОЛ! 1:0!
A. Gaži
Пас отдал
A. Morong
78'
78'
Замена
D. Richtárech
️️️️
B. Ľupták
78'
Замена
Д. Веселовски
️️️️
N. Šikula
Замена
A. Gaži
️️️️
R. Matejov
69'
37'
Желтая карточка
B. Ľupták
30'
Желтая карточка
N. Šikula
2'
Желтая карточка
L. Migaľa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
8
Davi Alves
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
18
Martin Nagy
(К)
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
2-5-3
39
37
16
14
9
18
19
8
33
11
11
3-2-2-3
36
41
13
88
21
25
10
82
11
44
29
11
15
15
11
16
11
11
16
13
20
Веселовски
20
Веселовски
13
10
6
6
10
21
9
9
21
29
73
73
29
Остались в запасе
Скалица
Дукла ББ
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Остались в запасе
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Скалица - Дукла ББ
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
353
440
Сейвы
3
2
Точность передач %
64
74
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
Новости команд
Все
Скалица
Дукла ББ
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+