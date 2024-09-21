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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Комарно - Тренчин
Комарно - Тренчин: обзор матча 21 сентября 2024
Комарно
21.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Тренчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комарно
71
Бранислав Слука
ЛЗ
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
11
Emma Uchegbu
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
10
Tamas Nemeth
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
3-2-2-4
21
24
8
71
Слука
14
6
12
22
99
20
1
1-5-4
1
2
18
6
5
23
14
Голубек
14
55
Стойсавлевич
27
11
Остались в запасе
Комарно
Тренчин
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
10
Tamas Nemeth
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
10
Tamas Nemeth
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
Остались в запасе
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Комарно - Тренчин
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
15
Офсайды
1
5
Количество передач
270
528
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Matej Choren, Slovakia
Стадион:
Stadion KFC Komarno, Komarno
Новости команд
Все
Комарно
Тренчин
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
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