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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - Тренчин
Земплин Михаловце - Тренчин: обзор матча 14 сентября 2024
Земплин Михаловце
14.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Тренчин
16'
А. Кизиридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - Тренчин
Желтая карточка
E. Ikoba
90'
+3
90'
Желтая карточка
S. Bagín
Замена
E. Pačinda
️️️️
А. Кизиридис
80'
68'
Желтая карточка
T. Bondarenko
Замена
G. Van Kessel
️️️️
M. Marcin
66'
Замена
E. Ikoba
️️️️
E. Arevalo
66'
Желтая карточка
M. Bednár
58'
30'
Желтая карточка
D. Bariš
ГОЛ! 1:0!
А. Кизиридис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
11
Emma Uchegbu
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
11
Erik Pačinda
ЦФ
93
Gino Van Kessel
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
4-4-2
1
8
13
Тарадуда
12
26
4
29
51
9
66
89
Кизиридис
1-2-5
1
2
5
18
14
7
7
27
55
Стойсавлевич
89
Кизиридис
11
11
89
Кизиридис
9
93
93
9
29
12
12
29
8
8
Остались в запасе
Земплин Михаловце
Тренчин
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
Остались в запасе
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Земплин Михаловце - Тренчин
2
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
18
Количество передач
290
357
Сейвы
8
2
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
Новости команд
Все
Земплин Михаловце
Тренчин
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
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