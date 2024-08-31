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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - Дукла ББ
Железьярне Подбрезова - Дукла ББ: обзор матча 31 августа 2024
Железьярне Подбрезова
31.08.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Дукла ББ
65'
T. Záhumenský (АГ)
30'
T. Malec
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - Дукла ББ
90'
+3
Замена
Я. Поважанец
️️️️
I. Anokye Mensah
89'
Замена
A. Brenkus
️️️️
M. Rymarenko
Замена
D. Smekal
️️️️
S. Štefánik
87'
Замена
O. Deml
️️️️
R. Galčík
87'
77'
Замена
Д. Веселовски
️️️️
T. Malec
77'
Замена
O. Klimpl
️️️️
Ľ. Willwéber
77'
Замена
N. Šikula
️️️️
T. Slebodnik
75'
Желтая карточка
Ľ. Willwéber
Замена
A. Slávik
️️️️
M. Grešák
73'
70'
Желтая карточка
I. Anokye Mensah
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
T. Záhumenský
65'
30'
ГОЛ! 0:1!
T. Malec
Пас отдал
M. Pišoja
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
14
Ridwan Sanusi
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
14
Matej Grešák
ЦП
30
Roland Galčík
ЦФ
4
Matej Oravec
(К)
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
6
Dávid Richtárech
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
2-5-3
28
3
24
Кострна
26
13
19
14
14
14
Йираджанг
4
30
4-2-4
41
33
41
88
25
6
82
11
29
9
44
30
8
8
30
26
9
9
26
14
23
23
14
9
13
13
9
41
49
49
41
29
20
Веселовски
20
Веселовски
29
25
7
Поважанец
7
Поважанец
25
11
23
23
11
Остались в запасе
Железьярне Подбрезова
Дукла ББ
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
73
Adam Hanes
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
73
Adam Hanes
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Дукла ББ
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
424
363
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
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2020.05.13 18:45
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2020.05.13 14:01
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2020.05.13 18:45
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2020.05.13 14:01
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