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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - Слован
Дукла ББ - Слован: обзор матча 25 августа 2024
Дукла ББ
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Слован
66'
И. Мецоко
74'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - Слован
Желтая карточка
M. Rymarenko
81'
Замена
A. Brenkus
️️️️
D. Richtárech
79'
Замена
A. Hanes
️️️️
T. Záhumenský
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
Т. Барсегян
Замена
Д. Веселовски
️️️️
T. Slebodnik
70'
68'
Замена
К. Виммер
️️️️
Г. Кашия
68'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
И. Мецоко
66'
ГОЛ! 0:1!
И. Мецоко
Пас отдал
Т. Барсегян
Замена
N. Šikula
️️️️
O. Klimpl
62'
Замена
B. Ľupták
️️️️
T. Malec
62'
46'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Р. Мак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
6
Dávid Richtárech
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
44
Maxim Mateas
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
5
Мартин Мишович
ЦФ
4-2-4
41
25
49
88
41
6
82
29
11
44
9
4-4-1-1
31
Трновски
17
Медведев
4
Кашия
4
Вут
27
Войтко
20
Мустафич
88
Саввидис
44
10
Марчелли
21
Мак
93
Мецоко
49
13
13
49
9
20
Веселовски
20
Веселовски
9
29
10
10
29
6
23
23
6
44
73
73
44
4
Кашия
6
Виммер
6
Виммер
4
Кашия
21
Мак
11
Барсегян
11
Барсегян
21
Мак
93
Мецоко
13
Стрелец
13
Стрелец
93
Мецоко
Остались в запасе
Дукла ББ
Слован
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Главный тренер
Марек Базик
71
Доминик Такац
ВР
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Марко Толич
АП
23
Элвис Айзек
ЦФ
5
Мартин Мишович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Остались в запасе
71
Доминик Такац
ВР
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Марко Толич
АП
23
Элвис Айзек
ЦФ
5
Мартин Мишович
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Дукла ББ - Слован
1
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
7
Офсайды
0
2
Количество передач
408
544
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Kristian Michel, Slovakia
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
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