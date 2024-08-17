Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - ДАК 1904
Земплин Михаловце - ДАК 1904: обзор матча 17 августа 2024
Земплин Михаловце
17.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
ДАК 1904
32'
M. Dimun (П)
53'
М. Труса
90+5'
Д. Редзич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - ДАК 1904
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Д. Редзич
Пас отдал
L. Bősze
85'
Замена
M. Tuboly
️️️️
A. Mendez
78'
Замена
L. Bősze
️️️️
К. Херц
78'
Замена
И. Андзуана
️️️️
Р. Япи
67'
Замена
Д. Редзич
️️️️
Ж. Бернат
65'
Желтая карточка
М. Байо
Замена
S. Danko
️️️️
E. Arevalo
65'
Замена
A. Musa Zubairu
️️️️
I. Žofčák
56'
Замена
D. Petrík
️️️️
U. Adekunle Issa
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Труса
Пас отдал
Р. Япи
Замена
G. Van Kessel
️️️️
E. Pačinda
46'
33'
Желтая карточка
Р. Япи
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Dimun
22'
Желтая карточка
М. Труса
20'
Желтая карточка
M. Dimun
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
(К)
ЦП
9
Matúš Marcin
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
11
Erik Pačinda
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
28
Alex Mendez
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
23
Жан Бернат
АП
46
Матей Труса
ЦФ
7
M. Dimun
(К)
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
ДАК 1904
90
Attila Németh
ВР
30
Vasilios Kaltsas
ВР
47
Filip Raska
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
3-5-2
1
8
13
Тарадуда
12
10
9
7
29
6
66
11
3-3-1-3
1
Попович
27
Япи
33
Качараба
28
24
Херц
6
Байо
27
Виталис
23
Бернат
25
7
46
Труса
10
4
4
10
7
19
19
7
29
51
51
29
11
93
93
11
28
68
68
28
24
Херц
13
13
24
Херц
27
Япи
17
Андзуана
17
Андзуана
27
Япи
23
Бернат
23
Редзич
23
Редзич
23
Бернат
Остались в запасе
Земплин Михаловце
ДАК 1904
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
90
Attila Németh
ВР
30
Vasilios Kaltsas
ВР
47
Filip Raska
ЦЗ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
Остались в запасе
90
Attila Németh
ВР
30
Vasilios Kaltsas
ВР
47
Filip Raska
ЦЗ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Земплин Михаловце - ДАК 1904
4
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
18
Офсайды
2
1
Количество передач
471
349
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Martin Dohal, Slovakia
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
Новости команд
Все
Земплин Михаловце
ДАК 1904
«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«ДАК» – «Твенте»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Твенте» – «ДАК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
2023.01.09 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
2022.07.28 23:54
1
«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«ДАК» – «Твенте»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Твенте» – «ДАК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
2023.01.09 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
2022.07.28 23:54
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+