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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Комарно
ДАК 1904 - Комарно: обзор матча 04 августа 2024
ДАК 1904
04.08.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Комарно
40'
М. Труса
79'
М. Виталис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Комарно
Желтая карточка
М. Труса
87'
Замена
A. Mendez
️️️️
Р. Япи
80'
Замена
Ж. Бернат
️️️️
М. Виталис
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Виталис
Пас отдал
Д. Редзич
79'
77'
Замена
T. Nemeth
️️️️
D. Ožvolda
77'
Замена
N. Tamás
️️️️
G. Ganbayar
75'
Желтая карточка
C. Bayemi
66'
Замена
C. Bayemi
️️️️
J. Sylvestr
66'
Замена
P. Volesky
️️️️
D. Špiriak
Замена
Д. Редзич
️️️️
Л. Алмаши
63'
46'
Замена
V. Sliacky
️️️️
O. Rudzan
ГОЛ! 1:0!
М. Труса
Пас отдал
Л. Алмаши
40'
29'
Желтая карточка
J. Sylvestr
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
17
Иоан Андзуана
(К)
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
M. Dimun
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Комарно
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
3
Martin Šimko
(К)
ЦП
6
Dan Ožvolda
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
ДАК 1904
28
Alex Mendez
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
23
Жан Бернат
АП
10
Аммар Рамадан
АП
7
Ivan Dolček
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
7
Jozef Pastorek
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
2-4-4
1
Попович
33
Качараба
27
Япи
17
Андзуана
6
Байо
24
Херц
27
Виталис
7
99
Алмаши
46
Труса
25
3-2-2-4
8
5
21
14
24
3
6
9
20
7
1
27
Япи
28
28
27
Япи
27
Виталис
23
Бернат
23
Бернат
27
Виталис
99
Алмаши
23
Редзич
23
Редзич
99
Алмаши
6
10
10
6
7
22
22
7
5
99
99
5
24
93
93
24
9
17
17
9
Остались в запасе
ДАК 1904
Комарно
68
Máté Tuboly
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
7
Ivan Dolček
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
1
Filip Dlubáč
ВР
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
Остались в запасе
68
Máté Tuboly
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
7
Ivan Dolček
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча ДАК 1904 - Комарно
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
13
Офсайды
5
1
Количество передач
440
332
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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