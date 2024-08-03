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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Слован - Железьярне Подбрезова
Слован - Железьярне Подбрезова: обзор матча 03 августа 2024
Слован
03.08.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Железьярне Подбрезова
77'
Т. Барсегян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Железьярне Подбрезова
Замена
К. Байрич
️️️️
Т. Барсегян
87'
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
Р. Мак
81'
Замена
С. Блэкмен
️️️️
Ю. Медведев
81'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Барсегян
77'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Н. Марчелли
67'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
А. Мустафич
67'
Желтая карточка
Р. Мак
65'
65'
Желтая карточка
A. Danko
Желтая карточка
М. Толич
57'
46'
Замена
D. Smekal
️️️️
D. Depetris
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
14
Matej Grešák
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
4
Matej Oravec
(К)
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Железьярне Подбрезова
18
Alex Markovic
ЦЗ
3
Filip Mielke
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
77
Andy Masaryk
ЦФ
4-4-2
31
Трновски
27
Войтко
4
Кашия
4
Вут
17
Медведев
20
Мустафич
88
Саввидис
10
Марчелли
11
Барсегян
21
Мак
10
Толич
2-4-4
28
24
Кострна
5
19
13
14
14
30
22
17
4
11
Барсегян
12
Байрич
12
Байрич
11
Барсегян
10
Марчелли
7
Вайсс
7
Вайсс
10
Марчелли
17
Медведев
28
Блэкмен
28
Блэкмен
17
Медведев
21
Мак
23
Зуберу
23
Зуберу
21
Мак
20
Мустафич
13
Стрелец
13
Стрелец
20
Мустафич
22
9
9
22
Остались в запасе
Слован
Железьярне Подбрезова
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Главный тренер
Владимир Вайсс
18
Alex Markovic
ЦЗ
3
Filip Mielke
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
77
Andy Masaryk
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Остались в запасе
18
Alex Markovic
ЦЗ
3
Filip Mielke
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
77
Andy Masaryk
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Слован - Железьярне Подбрезова
2
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
11
Офсайды
2
5
Количество передач
488
353
Сейвы
8
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
10
9
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Dzivjak, Slovakia
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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