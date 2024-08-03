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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - Скалица
Дукла ББ - Скалица: обзор матча 03 августа 2024
Дукла ББ
03.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Скалица
13'
Д. Веселовски
90+3'
M. Ranko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - Скалица
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
M. Ranko
Желтая карточка
M. Hlinka
90'
+2
Замена
N. Šikula
️️️️
T. Záhumenský
86'
83'
Желтая карточка
A. Krčík
Замена
A. Hanes
️️️️
T. Malec
81'
Замена
B. Ľupták
️️️️
D. Richtárech
81'
Желтая карточка
A. Brenkus
79'
76'
Желтая карточка
L. Hroššo
74'
Замена
A. Gaži
️️️️
A. Morong
70'
Желтая карточка
M. Fábry
Замена
A. Brenkus
️️️️
Д. Веселовски
70'
Желтая карточка
D. Richtárech
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Веселовски
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
82
Marián Pišoja
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
8
Davi Alves
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
18
Martin Nagy
(К)
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
6
Kauã Moura
ЦЗ
11
Adam Gaži
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
4-3-3
41
49
41
88
33
82
6
20
Веселовски
44
11
29
4-4-2
39
5
16
3
37
9
18
14
8
11
33
44
13
13
44
6
10
10
6
20
Веселовски
23
23
20
Веселовски
29
73
73
29
9
11
11
9
Остались в запасе
Дукла ББ
Скалица
36
Michal Trnovský
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
31
Lukáš Hroššo
ВР
6
Kauã Moura
ЦЗ
19
Martin Mášik
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
6
Kauã Moura
ЦЗ
19
Martin Mášik
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Дукла ББ - Скалица
3
3
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
21
13
Офсайды
1
0
Количество передач
380
421
Сейвы
3
6
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
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