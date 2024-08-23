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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Иттихад - Аль-Васл
Аль-Иттихад - Аль-Васл: обзор матча 23 августа 2024
Аль-Иттихад
23.08.2024, пятница, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Васл
56'
М. Гайеди
90+9'
A. Salam Mohammed
52'
Ф. Лима
67'
Ф. Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Васл
ГОЛ! 2:2!
A. Salam Mohammed
Пас отдал
Д. Бесса
90'
+9
Замена
L. Leite
️️️️
Ш. Моганлу
79'
70'
Замена
А. Салех
️️️️
Ч. Сын Хен
Желтая карточка
F. Kiss
67'
67'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лима
63'
Замена
К. Канедо
️️️️
Х. Сеферович
Замена
A. Salim Ali
️️️️
W. Rashid
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Гайеди
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лима
Пас отдал
N. Giménez
46'
Замена
S. Juma Awad
️️️️
T. Uchino
32'
Желтая карточка
T. Uchino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
17
Eisa Houti
ВР
12
Salim Rashid Obaid
ЦЗ
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
14
Filip Kiss
(К)
ЦП
24
Khalid Al Darmaki
ЦП
8
Caio Eduardo
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Siaka Sidibe
ЦП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Иттихад
55
Hamad Almansoori
ВР
5
Abdalla Faisal
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
20
A. Salim Ali
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
77
Leandro Leite
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
4-4-1-1
17
12
73
23
25
14
8
11
Бесса
24
10
Гайеди
70
Моганлу
3-2-2-1-2
1
4
25
Перес
22
31
15
Сын Хен
22
Мияилович
6
10
Лима
9
Сеферович
7
23
20
20
23
70
Моганлу
77
77
70
Моганлу
15
Сын Хен
12
Салех
12
Салех
15
Сын Хен
22
44
44
22
9
Сеферович
7
Канедо
7
Канедо
9
Сеферович
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Васл
55
Hamad Almansoori
ВР
5
Abdalla Faisal
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
32
Mohamed Ali
ВР
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
55
Hamad Almansoori
ВР
5
Abdalla Faisal
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Васл
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
9
Офсайды
3
2
Количество передач
359
450
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Хатта Клуб
- : -
05.12.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Зафра
1 : 3
07.11.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
04.09.2026
Аль-Айн
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
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