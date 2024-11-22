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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Гарафа - Аль-Вакра
Аль-Гарафа - Аль-Вакра: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Гарафа
22.11.2024, пятница, 18:00
Катар. Лига звезд, 10 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Вакра
45+2'
А. Аль-Ганехи
60'
Хоселу
75'
Л. Мендес (АГ)
20'
Рикарду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Вакра
Замена
М. Мунтари
️️️️
Хоселу
84'
Замена
A. Surag
️️️️
Я. Браими
84'
81'
Замена
Х. Мунир Мазид
️️️️
Э. Лайдуни
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Мендес
75'
Замена
️️️️
Ф. Коман
74'
63'
Желтая карточка
A. Assal
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Пас отдал
Я. Браими
60'
Замена
R. Boussafi
️️️️
А. Аль-Ганехи
51'
46'
Замена
Y. Elkhatib
️️️️
A. Aziz Mitwali
ГОЛ! 1:1!
А. Аль-Ганехи
Пас отдал
Ф. Сасси
45'
+2
36'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Рикарду
Желтая карточка
S. Sano
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
33
Moayed Hassan
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Аль-Вакра
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
96
Fayiz Marwan Al-Farsi
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
3-2-1-3
1
2
6
4
29
8
Браими
22
Аль-Ганехи
13
Хоселу
17
Коман
99
4-1-1-4
1
2
Мендес
3
Хассан
14
24
Шольц
8
Фатхи
93
Лайдуни
10
Рикарду
7
10
Дала
33
8
Браими
11
11
8
Браими
22
Аль-Ганехи
17
17
22
Аль-Ганехи
13
Хоселу
25
Мунтари
25
Мунтари
13
Хоселу
14
28
28
14
93
Лайдуни
21
Мазид
21
Мазид
93
Лайдуни
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Вакра
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
5
Ahmed Fadel
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
96
Fayiz Marwan Al-Farsi
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Остались в запасе
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
5
Ahmed Fadel
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
96
Fayiz Marwan Al-Farsi
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Вакра
1
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
12
Офсайды
2
1
Количество передач
341
400
Сейвы
9
1
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
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