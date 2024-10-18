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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Гарафа - Умм-Салаль
Аль-Гарафа - Умм-Салаль: обзор матча 18 октября 2024
Аль-Гарафа
18.10.2024, пятница, 19:30
Катар. Лига звезд, 7 тур
3 : 1
Завершен
Умм-Салаль
62'
Хоселу (П)
88'
Ф. Сасси
90+8'
J. Hamed
49'
A. Mance
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Умм-Салаль
ГОЛ! 3:1!
J. Hamed
Пас отдал
A. Surag
90'
+8
Замена
J. Hamed
️️️️
A. Yousif
90'
+6
Замена
️️️️
Ф. Коман
90'
+6
Замена
H. Ismail
️️️️
Я. Браими
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сасси
Пас отдал
R. Boussafi
88'
84'
Желтая карточка
L. Badji
Замена
A. Surag
️️️️
S. Fadlalla
82'
Замена
R. Boussafi
️️️️
А. Аль-Ганехи
75'
Желтая карточка
F. Díaz
74'
66'
Замена
A. Faiz Al Rashidi
️️️️
A. Afif
65'
Замена
K. Al Zereiqi
️️️️
A. Mance
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хоселу
62'
49'
ГОЛ! 0:1!
A. Mance
Пас отдал
У. Таннан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Умм-Салаль
23
Landing Badji
ВР
20
Ali Afif
ЦЗ
15
Marwan Louadni
ЦЗ
21
Khalaf Saad
ЦЗ
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
18
Adel Al Sulimane
ЦП
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Antonio Mance
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Гарафа
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Умм-Салаль
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Omar Yahya
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
4-2-1-2
13
Сасси
2
4
23
6
29
8
Браими
22
Аль-Ганехи
13
Хоселу
17
Коман
3-2-2-1-2
23
21
19
22
20
15
18
22
6
Таннан
11
Горре
9
23
11
11
23
8
Браими
12
12
8
Браими
2
99
99
2
22
Аль-Ганехи
17
17
22
Аль-Ганехи
9
12
12
9
20
2
2
20
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Умм-Салаль
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Omar Yahya
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
24
Hamad Majid
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
Остались в запасе
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Omar Yahya
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Аль-Гарафа - Умм-Салаль
1
1
Всего ударов по воротам
20
16
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
12
Количество передач
480
246
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
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