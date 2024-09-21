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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Хор - Аль-Шамаль
Аль-Хор - Аль-Шамаль: обзор матча 21 сентября 2024
Аль-Хор
21.09.2024, суббота, 20:00
Катар. Лига звезд, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Шамаль
28'
S. Hanni (П)
18'
Б. Бунеджах
78'
O. Rafik Mohamed
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Хор - Аль-Шамаль
90'
+2
Замена
N. Ibrahim
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
S. Hassan Al Mohanadi
️️️️
A. Saei
88'
86'
Замена
T. Al-Shila
️️️️
O. Rafik Mohamed
84'
Замена
F. Waad
️️️️
M. Salem
78'
ГОЛ! 1:2!
O. Rafik Mohamed
Пас отдал
Б. Бунеджах
Замена
S. Atiq
️️️️
N. Mubarak
76'
Замена
I. Nasser Kala
️️️️
A. Al Mohanadi
59'
30'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Hanni
28'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бунеджах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хор
31
A. Kone
ВР
15
Naif Mubarak
(К)
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
94
Sofiane Hanni
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
4
A. Saei
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
11
Йоан Боли
ЦФ
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Хор
17
Ali Nader
ВР
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
12
Ibrahim Nasser Kala
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
8
Fares Said
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
Аль-Шамаль
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
47
Fahad Waad
ЦЗ
11
Suhaib Gannan
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
4-4-2
31
15
5
Раили
4
35
Семеду
94
4
88
20
17
11
Боли
4-1-3-2
95
17
24
Мурильо
3
3
6
Эбрахими
16
44
20
Бельханда
11
Бунеджах
7
20
12
12
20
4
7
7
4
15
13
13
15
7
8
8
7
44
47
47
44
20
Бельханда
9
9
20
Бельханда
Остались в запасе
Аль-Хор
Аль-Шамаль
17
Ali Nader
ВР
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
11
Suhaib Gannan
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
Остались в запасе
17
Ali Nader
ВР
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
Остались в запасе
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
11
Suhaib Gannan
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Главный тренер
Нуну Алмейда
Статистика матча Аль-Хор - Аль-Шамаль
1
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
15
Нарушения
20
8
Офсайды
2
2
Количество передач
330
504
Сейвы
5
0
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
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