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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Катар СК - Аль-Гарафа
Катар СК - Аль-Гарафа: обзор матча 22 сентября 2024
Катар СК
22.09.2024, воскресенье, 20:00
Катар. Лига звезд, 5 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Гарафа
42'
S. Soria
10'
А. Аль-Ганехи
30'
Я. Браими (П)
72'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катар СК - Аль-Гарафа
Желтая карточка
Б. Банун
90'
+9
90'
+1
Замена
М. Мунтари
️️️️
А. Аль-Ганехи
90'
+1
Замена
H. Ismail
️️️️
Хоселу
87'
Замена
J. Hamed
️️️️
Я. Браими
79'
Замена
A. Yousif
️️️️
Ф. Коман
Замена
A. Awad
️️️️
K. Ahmed Mahmoudi
75'
72'
ГОЛ! 1:3!
Хоселу
Пас отдал
А. Аль-Ганехи
69'
Желтая карточка
Хоселу
46'
Замена
D. Traore
️️️️
Ч. Хюн-Су
Замена
М. Таабуни
️️️️
S. Soria
46'
ГОЛ! 1:2!
S. Soria
Пас отдал
Б. Банун
42'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Браими
Желтая карточка
S. Soria
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Аль-Ганехи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
13
Бадр Банун
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
2
Nasir Baksh
ЦП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
11
Ахмед Абделькадер
АП
23
Sebastian Soria
(К)
ЦФ
28
Ben Malango
ЦФ
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
23
S. Fadlalla
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Катар СК
33
Adnan Ali Saleh
ВР
20
Eisa Ahmad
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
11
Ali Awad
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
99
Elyas Barimil
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
Аль-Гарафа
24
Hamad Majid
ВР
1
Юсеф Хассан
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
4-1-2-1-2
31
11
Карлиньос
17
13
Банун
4
88
Мартинес
2
25
11
Абделькадер
28
23
4-2-1-2
1
20
Чан Хюн-Су
4
11
23
8
Браими
29
22
Аль-Ганехи
13
Хоселу
17
Коман
17
11
11
17
23
10
Таабуни
10
Таабуни
23
20
Чан Хюн-Су
6
6
20
Чан Хюн-Су
17
Коман
2
2
17
Коман
13
Хоселу
12
12
13
Хоселу
8
Браими
99
99
8
Браими
22
Аль-Ганехи
25
Мунтари
25
Мунтари
22
Аль-Ганехи
Остались в запасе
Катар СК
Аль-Гарафа
33
Adnan Ali Saleh
ВР
20
Eisa Ahmad
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
99
Elyas Barimil
ЦП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
24
Hamad Majid
ВР
1
Юсеф Хассан
ВР
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
33
Adnan Ali Saleh
ВР
20
Eisa Ahmad
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
99
Elyas Barimil
ЦП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
Остались в запасе
24
Hamad Majid
ВР
1
Юсеф Хассан
ВР
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Статистика матча Катар СК - Аль-Гарафа
2
1
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
465
442
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
Катар СК
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
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