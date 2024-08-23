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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Ахли - Аль-Хор
Аль-Ахли - Аль-Хор: обзор матча 23 августа 2024
Аль-Ахли
23.08.2024, пятница, 20:30
Катар. Лига звезд, 3 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Хор
68'
Ю. Дракслер
90'
A. Fahmi Moustafa
85'
S. Hanni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Ахли - Аль-Хор
Желтая карточка
С. Янсане
90'
+10
Желтая карточка
B. Ellethy
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
A. Fahmi Moustafa
Пас отдал
Ю. Дракслер
90'
85'
ГОЛ! 1:1!
S. Hanni
Пас отдал
A. Al Mohanadi
82'
Замена
M. Hassan
️️️️
K. Radwan
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
A. Fahmi Moustafa
68'
Замена
A. Fahmi Moustafa
️️️️
Э. Экспозито
67'
60'
Замена
A. Al Mohanadi
️️️️
Й. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
35
Marwan Badredlin
ВР
18
Jassem Mohammed
(К)
ЦЗ
16
Robin Tihi
ЦЗ
3
Islam Yaseen
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Bahaa Ellethy
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
33
Driss Fettouhi
ЦП
9
Секу Янсане
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Аль-Хор
31
A. Kone
ВР
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
K. Radwan
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦЗ
4
A. Saei
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
94
Sofiane Hanni
(К)
ЦП
11
Йоан Боли
ЦФ
29
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Аль-Ахли
30
Ali Abadi
ВР
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
21
Mohammed Abdulla Al-Ishaq
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
99
Aboubakr Abdelrahman
ЦП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Аль-Хор
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
17
Ali Nader
ВР
15
Naif Mubarak
ЦЗ
3
Anas Elfadil Ahmed
ЦЗ
30
M. Hassan
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
3-1-3-1-2
35
18
16
3
8
Думбия
6
12
33
7
Дракслер
10
Экспозито
9
Янсане
3-2-3-2
31
35
Семеду
4
5
Раили
2
19
4
88
94
29
Хуссейн
11
Боли
10
Экспозито
17
17
10
Экспозито
4
30
30
4
11
Боли
20
20
11
Боли
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Хор
30
Ali Abadi
ВР
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
21
Mohammed Abdulla Al-Ishaq
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
99
Aboubakr Abdelrahman
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
17
Ali Nader
ВР
15
Naif Mubarak
ЦЗ
3
Anas Elfadil Ahmed
ЦЗ
13
Salmin Atiq
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Остались в запасе
30
Ali Abadi
ВР
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
21
Mohammed Abdulla Al-Ishaq
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
99
Aboubakr Abdelrahman
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
17
Ali Nader
ВР
15
Naif Mubarak
ЦЗ
3
Anas Elfadil Ahmed
ЦЗ
13
Salmin Atiq
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Хор
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
6
Офсайды
3
2
Количество передач
619
383
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Гарафа
2 : 2
22.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
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2023.09.18 19:28
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