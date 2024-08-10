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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шамаль - Аль-Садд
Аль-Шамаль - Аль-Садд: обзор матча 10 августа 2024
Аль-Шамаль
10.08.2024, суббота, 20:30
Катар. Лига звезд, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Садд
31'
Б. Бунеджах
74'
Б. Бунеджах
89'
Д. Мурильо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шамаль - Аль-Садд
90'
+14
Замена
А. Бадр Аль-Язиди
️️️️
П. Мигель
90'
+11
Пенальти не реализован!
А. Афиф
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Мурильо
85'
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
М. Ваад
Замена
S. Gannan
️️️️
Ю. Бельханда
82'
Желтая карточка
T. Al-Shila
76'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бунеджах
Пас отдал
Д. Мурильо
74'
Замена
T. Al-Shila
️️️️
F. Mohamed Azadi
67'
60'
Замена
G.
️️️️
М. Ходер
ГОЛ! 1:0!
Б. Бунеджах
Пас отдал
Ю. Бельханда
31'
Желтая карточка
Б. Бунеджах
23'
Желтая карточка
Y. El Hannach
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
47
Fahad Waad
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
(К)
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
8
Гильерме
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Шамаль
16
Mohamed Abdallah
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
13
Marawan Brimil
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
4-1-4-1
95
3
24
Мурильо
47
15
6
Эбрахими
19
20
Бельханда
44
16
11
Бунеджах
3-2-2-1-2
22
Баршам
6
Ходер
2
Мигель
6
Отавио
8
Асад
7
Ваад
5
Салман
8
Гильерме
16
Хухи
30
Афиф
19
Мухика
19
8
8
19
20
Бельханда
11
11
20
Бельханда
2
Мигель
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
2
Мигель
7
Ваад
15
Абдурисаг
15
Абдурисаг
7
Ваад
6
Ходер
11
11
6
Ходер
Остались в запасе
Аль-Шамаль
Аль-Садд
16
Mohamed Abdallah
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
13
Marawan Brimil
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
27
Ahmed Sayyar
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
16
Mohamed Abdallah
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
13
Marawan Brimil
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
27
Ahmed Sayyar
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Шамаль - Аль-Садд
3
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
18
7
Офсайды
1
4
Количество передач
291
547
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
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