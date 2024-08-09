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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Хор - Аль-Гарафа
Аль-Хор - Аль-Гарафа: обзор матча 09 августа 2024
Аль-Хор
09.08.2024, пятница, 20:30
Катар. Лига звезд, 1 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Гарафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Хор - Аль-Гарафа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
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