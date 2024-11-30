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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Унтерхахинг
Энерги - Унтерхахинг: обзор матча 30 ноября 2024
Энерги
30.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Унтерхахинг
25'
M. Krauss
49'
T. Hoops (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Унтерхахинг
Замена
T. Hasse
️️️️
Y. Möker
90'
+2
89'
Замена
F. Schmid
️️️️
S. Skarlatidis
Замена
Й. Хофманн
️️️️
M. Krauss
83'
78'
Замена
S. Maier
️️️️
M. Schwabl
Замена
A. Borgmann
️️️️
M. Pronichev
73'
62'
Замена
L. Ihorst
️️️️
M. Hennig
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
T. Hoops
49'
ГОЛ! 1:0!
M. Krauss
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
21
Yannik Möker
ЦП
8
Joshua Putze
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
23
Markus Schwabl
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
26
Andy Breuer
ЦП
7
Robin Littig
ЦП
14
Luc Ihorst
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
2-5
40
21
8
28
3
27
4
28
Копадо
3-2-1-3
13
40
27
23
8
33
30
Гайс
29
30
42
42
20
20
42
21
14
14
21
35
6
Хофманн
6
Хофманн
35
23
10
10
23
33
14
14
33
30
31
31
30
Остались в запасе
Энерги
Унтерхахинг
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
7
Robin Littig
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
7
Robin Littig
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Энерги - Унтерхахинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Nico Fuchs, Germany
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
Новости команд
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Энерги
Унтерхахинг
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
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