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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Унтерхахинг - Веен
Унтерхахинг - Веен: обзор матча 23 ноября 2024
Унтерхахинг
23.11.2024, суббота, 18:30
Германия. Третья Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Веен
16'
J. Kugel
35'
F. Greilinger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унтерхахинг - Веен
85'
Замена
I. Franjić
️️️️
Ф. Кайя
Замена
A. Breuer
️️️️
Й. Гайс
85'
74'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
E. Taffertshofer
Желтая карточка
M. Stiefler
71'
Замена
L. Ihorst
️️️️
J. Kugel
65'
62'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
Т. Гоппел
35'
ГОЛ! 1:1!
F. Greilinger
Пас отдал
Т. Гоппел
Желтая карточка
D. Waidner
23'
ГОЛ! 1:0!
J. Kugel
Пас отдал
M. Schwabl
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
34
Tim Knipping
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
26
Andy Breuer
ЦП
14
Luc Ihorst
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
4-1-5
13
23
3
8
27
30
Гайс
8
30
29
42
34
3-1-1-5
9
Гоппел
33
Лукенедер
17
Карстенс
11
25
Бацнер
28
4
23
16
14
Кайя
30
Гайс
26
26
30
Гайс
29
14
14
29
23
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
23
14
Кайя
7
7
14
Кайя
9
Гоппел
20
Йохансон
20
Йохансон
9
Гоппел
Остались в запасе
Унтерхахинг
Веен
25
Kai Eisele
ВР
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Унтерхахинг - Веен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
1 : 0
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Lars Erbst, Germany
Стадион:
Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
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