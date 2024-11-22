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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Энерги
Виктория - Энерги: обзор матча 22 ноября 2024
Виктория
22.11.2024, пятница, 21:00
Германия. Третья Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Энерги
44'
M. Pronichev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Энерги
88'
Замена
T. Campulka
️️️️
F. Kusić
Желтая карточка
C. Greger
85'
Замена
L. de Meester
️️️️
F. Engelhardt
77'
74'
Вторая желтая
D. Pelivan
64'
Замена
M. Krauss
️️️️
M. Pronichev
Замена
С. Эль-Мала
️️️️
A. Vrenezi
64'
Желтая карточка
K. Pytlik
51'
44'
ГОЛ! 0:1!
M. Pronichev
28'
Желтая карточка
D. Pelivan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
5
Niklas May
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
5
Dominik Pelivan
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
35
Maximilian Krauss
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
4-3-3
13
Дуду
4
3
6
Лофоломо
15
7
8
5
9
10
22
1-2-5
40
19
5
21
27
42
28
Копадо
10
28
8
11
11
8
10
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
10
42
35
35
42
19
4
4
19
Остались в запасе
Виктория
Энерги
24
Kevin Rauhut
ВР
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
Главный тренер
Олаф Янссен
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Виктория - Энерги
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Marc Philip Eckermann, Germany
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
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Виктория
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