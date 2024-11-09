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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Боруссия Дортмунд II
Энерги - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 09 ноября 2024
Энерги
09.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия Дортмунд II
17'
T. Thiele
31'
T. Cigerci (П)
90+3'
Й. Хофманн
15'
Ю. Хеттвер
32'
H. Rorig (АГ)
80'
Ю. Хеттвер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Боруссия Дортмунд II
90'
+6
Желтая карточка
B. Drakas
Желтая карточка
R. Hajrulla
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Й. Хофманн
Пас отдал
T. Cigerci
90'
+3
86'
Желтая карточка
Д. Кревсун
Замена
R. Hajrulla
️️️️
M. Krauss
81'
80'
ГОЛ! 2:3!
Ю. Хеттвер
69'
Замена
B. Drakas
️️️️
R. Elongo-Yombo
63'
Желтая карточка
D. Lelle
Желтая карточка
D. Slamar
55'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Y. Möker
38'
Замена
T. Campulka
️️️️
F. Kusić
33'
32'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
H. Rorig
31'
Желтая карточка
С. Острзински
ГОЛ с пенальти! 2:1!
T. Cigerci
31'
29'
Желтая карточка
A. Foti
ГОЛ! 1:1!
T. Thiele
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хеттвер
Пас отдал
A. Foti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
14
Michael Eberwein
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
32
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
33
Tiago Estêvão
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
39
Prince Aning
ЦЗ
5
Prince Aning
ЦЗ
39
Prince Aning
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
45
Ousmane Diallo
ЦФ
45
Ousmane Diallo
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
1-2-5
40
19
21
5
10
27
28
35
28
Копадо
4-5-1
31
Острзински
17
5
15
18
14
21
26
20
Хеттвер
13
39
21
6
Хофманн
6
Хофманн
21
35
9
9
35
19
4
4
19
39
27
27
39
Остались в запасе
Энерги
Боруссия Дортмунд II
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
32
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
14
Tobias Hasse
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
33
Tiago Estêvão
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
39
Prince Aning
ЦЗ
5
Prince Aning
ЦЗ
39
Prince Aning
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
45
Ousmane Diallo
ЦФ
45
Ousmane Diallo
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
32
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
99
Finn Heidrich
ЦП
14
Tobias Hasse
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
Остались в запасе
33
Tiago Estêvão
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
39
Prince Aning
ЦЗ
5
Prince Aning
ЦЗ
39
Prince Aning
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
45
Ousmane Diallo
ЦФ
45
Ousmane Diallo
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Ян Циммерман
Статистика матча Энерги - Боруссия Дортмунд II
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Информация о матче
Главный судья:
Timon Oliver Schulz, Germany
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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