Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Оснабрюк - Динамо Дрезден
Оснабрюк - Динамо Дрезден: обзор матча 09 ноября 2024
Оснабрюк
09.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Дрезден
42'
C. Daferner
45+2'
J. Lemmer
67'
C. Daferner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Динамо Дрезден
90'
Замена
J. H. Marx
️️️️
N. Hauptmann
85'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
J. Oehmichen
85'
Замена
T. Kaspar Berger
️️️️
J. Lemmer
Желтая карточка
L. Kehl
80'
Замена
J. Wulff
️️️️
B. Simakala
79'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
78'
Красная карточка
Й. Звартс
74'
74'
Желтая карточка
L. Bünning
67'
ГОЛ! 0:3!
C. Daferner
Пас отдал
L. Bünning
Замена
Л. Семич
️️️️
Б. Айдини
66'
54'
Желтая карточка
Ф. Хайзе
Замена
L. Kehl
️️️️
Р. Теше
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
J. Lemmer
Пас отдал
C. Daferner
42'
ГОЛ! 0:1!
C. Daferner
Пас отдал
J. Sterner
Желтая карточка
M. Gyamfi
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
29
Lukas Boeder
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
25
Jonas Oehmichen
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
11
Robin Meißner
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
23
Aday Ercan
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
Динамо Дрезден
14
David Kubatta
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
38
Jakob Zickler
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
4-1-2-3
30
4
25
Виманн
3
7
Айдини
26
Гнаасе
8
Теше
48
7
10
Звартс
25
3-2-5
1
29
23
16
Хайзе
25
10
11
41
27
33
32
7
Айдини
17
Семич
17
Семич
7
Айдини
8
Теше
22
22
8
Теше
7
10
10
7
25
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
25
10
27
27
10
27
26
26
27
Остались в запасе
Оснабрюк
Динамо Дрезден
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
23
Aday Ercan
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
14
David Kubatta
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
38
Jakob Zickler
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
23
Aday Ercan
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
Остались в запасе
14
David Kubatta
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
38
Jakob Zickler
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Оснабрюк - Динамо Дрезден
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Wolfgang Haslberger, Germany
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
Новости команд
Все
Оснабрюк
Динамо Дрезден
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом
2022.06.01 13:20
1
Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом
2022.06.01 13:20
1
Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро
2022.05.25 22:56
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+