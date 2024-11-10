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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Ингольштадт
Ганновер 96 II - Ингольштадт: обзор матча 10 ноября 2024
Ганновер 96 II
10.11.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Третья Лига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Ингольштадт
14'
B. Kanuric
24'
S. Lorenz
39'
С. Греннинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Ингольштадт
70'
Замена
E. Decker
️️️️
S. Lorenz
70'
Замена
B. Öztürk
️️️️
Д. Борковски
Замена
M. Ndikom
️️️️
H. Matsuda
60'
Замена
Т. Санне
️️️️
S. Marino
60'
Замена
M. Dammeier
️️️️
N. Engelbreth
46'
Замена
K. Brandt
️️️️
М. Фрауендорф
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
С. Греннинг
Пас отдал
L. Frode
Желтая карточка
Т. Вальбрехт
38'
24'
ГОЛ! 0:2!
S. Lorenz
Пас отдал
F. Keidel
21'
Замена
M. Plath
️️️️
Y. Deichmann
14'
ГОЛ! 0:1!
B. Kanuric
Пас отдал
L. Frode
Желтая карточка
E. Brooklyn
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
1
Leon-Oumar Wechsel
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
8
Ben Westermeier
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
30
Stefano Marino
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
43
Felix Keidel
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
16
Keanu Brandt
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
Ингольштадт
46
Maurice Dehler
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
4
Elias Decker
ЦП
39
Berkay Öztürk
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
3-1-4-2
1
33
16
27
33
Вальбрехт
8
10
14
Фрауендорф
22
14
30
2-3-5
33
Функ
21
20
43
17
Безушков
8
25
Борковски
17
Греннинг
34
32
24
22
17
17
22
14
Фрауендорф
16
16
14
Фрауендорф
27
28
28
27
30
19
Санне
19
Санне
30
20
14
14
20
32
4
4
32
25
Борковски
39
39
25
Борковски
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Ингольштадт
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
46
Maurice Dehler
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
Остались в запасе
46
Maurice Dehler
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Ганновер 96 II - Ингольштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Натер
(Нешвиц)
Стадион:
Эйленрайдштадион
Новости команд
Все
Ганновер 96 II
Ингольштадт
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
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