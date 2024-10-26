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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Рот-Вайсс
Ганза - Рот-Вайсс: обзор матча 26 октября 2024
Ганза
26.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Рот-Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ганза - Рот-Вайсс
3
3
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0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
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Ганза
Рот-Вайсс
Кубок Германии: шансы «Рот-Вайсс Эссен» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
2021.02.08 09:34
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
2021.02.03 01:56
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Кубок Германии: шансы «Рот-Вайсс Эссен» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
2021.02.08 09:34
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
2021.02.03 01:56
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