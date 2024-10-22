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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Ганза
Саарбрюккен - Ганза: обзор матча 22 октября 2024
Саарбрюккен
22.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ганза
33'
Д. Бишсель
80'
Т. Цивейя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Ганза
90'
+4
Желтая карточка
А. Лебе
Желтая карточка
Э. Кран
90'
+3
Замена
М. Мультауп
️️️️
S. Stehle
88'
83'
Желтая карточка
F. Pfanne
81'
Желтая карточка
А. Россипал
ГОЛ! 2:0!
Т. Цивейя
Пас отдал
S. Stehle
80'
Замена
Т. Цивейя
️️️️
R. Neudecker
75'
Замена
Э. Кран
️️️️
С. Василиадис
75'
71'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
N. Neidhart
71'
Замена
К. Шумахер
️️️️
F. Ruschke
64'
Желтая карточка
N. Fröling
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Брюнкер
58'
46'
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Хауген
Желтая карточка
C. Rizzuto
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бишсель
Пас отдал
R. Neudecker
33'
Желтая карточка
С. Василиадис
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
31
Richard Neudecker
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
6
Jonas Dirkner
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Саарбрюккен
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
24
Дарио Гебур
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
42
Benno Dietze
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
3-1-3-3
13
Менцель
18
18
Бишсель
42
6
Сонтхаймер
31
7
19
Василиадис
10
9
Брюнкер
9
4-2-1-3
32
Уфофф
29
23
15
Гюрлеен
19
Россипал
6
5
10
Лебе
7
20
9
Хауген
19
Василиадис
5
Кран
5
Кран
19
Василиадис
31
23
Цивейя
23
Цивейя
31
9
11
Мультауп
11
Мультауп
9
9
Брюнкер
39
39
9
Брюнкер
7
19
Мейдр
19
Мейдр
7
29
10
Шумахер
10
Шумахер
29
9
Хауген
16
16
9
Хауген
Остались в запасе
Саарбрюккен
Ганза
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
24
Дарио Гебур
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
24
Дарио Гебур
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Саарбрюккен - Ганза
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Wittmann, Germany
Стадион:
Людвигспаркштадион
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2024.04.03 00:07
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2024.03.13 14:25
3
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
2023.12.06 22:33
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
2023.11.03 22:49
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