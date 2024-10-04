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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Динамо Дрезден
Боруссия Дортмунд II - Динамо Дрезден: обзор матча 04 октября 2024
Боруссия Дортмунд II
04.10.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Дрезден
46'
J. Paulina
77'
A. Foti
66'
C. Daferner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Динамо Дрезден
90'
+4
Желтая карточка
N. Hauptmann
Замена
️️️️
A. Foti
90'
90'
Замена
J. H. Marx
️️️️
J. Lemmer
90'
Замена
S. Risch
️️️️
Ф. Хайзе
83'
Замена
R. Meißner
️️️️
A. Casar
Замена
️️️️
Ю. Хеттвер
81'
ГОЛ! 2:1!
A. Foti
Пас отдал
B. Mogultay
77'
Желтая карточка
F. Roggow
71'
Замена
️️️️
J. Paulina
70'
66'
ГОЛ! 1:1!
C. Daferner
Пас отдал
T. Menzel
62'
Замена
S. Kutschke
️️️️
О. Батиста Майер
62'
Замена
T. Menzel
️️️️
J. Sterner
Желтая карточка
M. Eberwein
59'
ГОЛ! 1:0!
J. Paulina
Пас отдал
A. Foti
46'
Желтая карточка
J. Paulina
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
Динамо Дрезден
29
Lukas Boeder
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
3-2-5-1-3
1
Лотка
18
15
49
Люрс
20
5
13
46
Азхил
7
Кревсун
26
14
20
Хеттвер
27
27
39
3-2-5
1
16
Хайзе
23
15
10
7
Батиста Майер
33
8
32
41
27
16
Хайзе
28
28
16
Хайзе
7
Батиста Майер
30
30
7
Батиста Майер
10
26
26
10
32
8
8
32
8
11
11
8
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Динамо Дрезден
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
29
Lukas Boeder
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
Остались в запасе
29
Lukas Boeder
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Динамо Дрезден
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Luca Jurgensen, Germany
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
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